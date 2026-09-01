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Zwei Männer stehen in einem Schlafzimmer und packen Umzugkartons

Gesellschaft

Der Umzugskoordinator

Andrea Capella arbeitet als Umzugskoordinator für das Sozialamt in Luzern. Oft organisiert er Umzüge ins Altersheim, und mitunter kann er gerade noch eine Zwangsräumung verhindern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.09.2026
22:55 - 23:45 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Dabei steht er stets vor derselben heiklen Aufgabe: Menschen von den Dingen zu trennen, die ihnen lieb und teuer sind.

«Sie können gut reden», sagt Frau Kunz, der der Umzug in eine Alterswohnung zusetzt. Und Herr Renggli trifft den Nagel auf den Kopf: «Zügeln ist ein Scheiss!» Andrea Capella, stets im Gilet und mit einer gewissen Grandezza, ist alles andere als ein sturer Beamter. Mit Empathie, Fingerspitzengefühl und Humor begleitet er seine Klientinnen und Klienten an einem Wendepunkt ihres Lebens. Zum Glück liegt hinter so viel Krempel oft ein Neuanfang – besonders wenn Capella den Umzug so umsichtig orchestriert. Ursula Brunners Film wirft einen liebevollen Blick auf die schwierige Phase in unserem Leben, wo es Zeit wird, Ballast loszuwerden, Abschied zu nehmen und den Schritt ins Unbekannte zu wagen.

Ein film von Ursula Brunner.

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