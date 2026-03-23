Gesellschaft
Der talentierte Mr. F.
Der Animationsfilm "Butty" sollte für die Berliner Filmstudenten Julius und Moritz der große Durchbruch werden. Doch statt des Erfolgs erwartet sie ein Schock: Ihr Film wurde gestohlen!
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 19.04.2026
- 11:05 - 12:25 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Ton
- AD
Die Dokumentation "Der talentierte Mr. F." begleitet die beiden auf ihrer packenden Spurensuche nach dem Dieb – von Berlin bis in die USA. -Der Grimme-Spezialpreis 2026 ging an die Protagonisten und Idee des Films: Julius Drost, Moritz Henneberg und Nikita Fedosik.
Diese Geschichte klingt zu verrückt, um wahr zu sein. Und doch ist sie es: Über drei Jahre lang arbeiteten die Berliner Filmstudenten Julius und Moritz an ihrem Animationsfilm "Butty", mit dem sie den Sprung in die große Filmwelt schaffen wollen. Doch die Absage eines Filmfestivals lässt sie aufhorchen: Sie werden disqualifiziert. "Butty" kursiert bereits online und wird einem Filmemacher aus den USA zugeordnet. Die beiden Studenten müssen ihre Einreichung zurückziehen.
Die Filmstudenten sind sich sicher, dass es sich um eine Verwechslung handeln muss. Doch je mehr sie der Sache nachgehen, desto unglaublicher wird die Geschichte des "talentierten Mr. F." aus den USA, der ihren Animationsfilm klaute, Titel und Credits veränderte und sich schließlich im Rampenlicht von Filmfestivals und US-amerikanischen TV-Shows sonnt.
Wer ist dieser Mann, der sich öffentlich mit fremden Federn schmückt und in dem einige schon den Walt Disney des 21. Jahrhundert sehen? Und wie weit ist er bereit zu gehen? Julius und Moritz beschließen, ihn aufzuspüren und zur Rede zu stellen.
Redaktionshinweis:
Für die Protagonisten und die Idee der Dokumentation "Der talentierte Mr. F." erhalten Julius Drost, Moritz Henneberg und Nikita Fedosik einen Grimme-Spezialpreis in der Kategorie "Kinder & Jugend". Am Freitag, 24. April, um 22.25 Uhr zeigt 3sat die "Verleihung des 62. Grimme-Preises 2026" aus dem Theater Marl.