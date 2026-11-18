Kannten sich schon als Kinder: Jasmin und Mustafa.

Quelle: Posch TV Filmproduktion

"Es ist, als ob ein zusätzlicher Schutz damit über uns wäre", erzählt die Künstlerin Yasmin Ada-Tarsousi über ihre religiöse Hochzeit und erklärt gemeinsam mit ihrem Mann, Mustafa Tarsousi, was eine Nikah, eine islamische Trauung, ausmacht. So wie Yasmin Ada-Tarsousi und ihr Ehemann Mustafa entscheiden sich Jahr für Jahr viele Paare in Österreich dazu, ihre Hochzeit nicht nur standesamtlich, sondern auch religiös oder mit einzelnen spirituellen Ritualen zu begehen. Die Gründe dafür sind vielfältig und so bunt wie das Leben selbst. Der Wunsch nach individuellen Angeboten und neuen Wegen wächst.



So auch bei Julissa Wurz und Clemens Puntigam (Bild ganz oben). Beide sind aus der Kirche ausgetreten, ihre Hochzeit soll dennoch von einem spirituellen Ritual begleitet werden: "Nur am Standesamt - so schnell, schnell - das wäre uns zu wenig!", sind sich die Eltern eines kleinen Buben einig. Sie haben sich an eine freie Rednerin gewandt, mit der sie gemeinsam ihre Trauung planen: "Paare kommen zu mir, weil sie sich eine individuelle Hochzeitszeremonie wünschen, die sie als Paar zeigt und stärkt. Einfach eine Zeremonie und ein Ritual maßgeschneidert für sie!", erzählt Jasmin Krainz.