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Auf einem weißen Teller liegt ein Stück Sachertorte, daneben eine Portion Schlagsahne. Der Hintergrund ist unscharf.

Gesellschaft

Der Manufaktur-Schmäh

Burger-Manufaktur, Brot-Manufaktur, Eis-Manufaktur - kaum ein anderes Wort verwenden Hersteller und Händler so beliebig wie 'Manufaktur'. Mit Handarbeit lässt sich gut werben und Geld verdienen

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.12.2026
22:55 - 23:40 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt einen Verkaufsstand mit einem blauen Schild. Auf dem Schild steht "EIN STÜCK SIZILIEN, HANDGEMACHT in Wien!". Der Stand hat eine Holzoberfläche und ist mit einem Metallgitter versehen.
Mit dem Schlagwort "handgemacht" lässt sich besser Geld verdienen.
Quelle: Red Monster

Doch in den wenigsten Fällen werden die beworbenen Produkte tatsächlich von Hand hergestellt, sondern höchstens veredelt. Markenrechtlich gesehen handelt es sich beim Wort Manufaktur nicht um einen geschützten Begriff, allerdings um einen Sehnsuchtsort für den modernen Konsumenten.

Gerade in einer globalisierten, industriellen Warenwelt sind wir anscheinend bereit allein für die Vorstellung von Handarbeit tief in die Tasche zu greifen, um uns von Fließbandarbeit und Massenproduktion abzugrenzen.

Regie: Florian Riedelsperger

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