Das Bild zeigt zwei Personen in einer alpinen Landschaft. Im Vordergrund sitzen ein älterer Mann und ein Junge auf einem steinigen Untergrund, umgeben von Gräsern und niedrigen Pflanzen. Der Mann trägt ein gelbes T-Shirt und graue Hose, während der Junge ein blaues T-Shirt trägt. Beide posieren freundlich, der Junge zeigt mit beiden Händen ein Zeichen des "Shaka", während der Mann mit einer Hand das gleiche Zeichen macht. Im Hintergrund erhebt sich eine massive Felsformation, die aus grauem Gestein besteht und steil aufsteigt. Der Himmel ist klar und blau, und im unteren Drittel des Bildes sind einige flachere, grüne Bereiche sichtbar, die mit Bäumen bewachsen sind. Das Gesamtbild vermittelt einen Eindruck von Weite und der Schönheit der alpinen Natur, während es gleichzeitig eine Elemente des Bergsteigens und der Outdoor-Aktivitäten zeigt.

Der "Koasakraxler" und der Stanglwirt

Stefan Pichl erzählt die Geschichte zweier Menschen inmitten der beeindruckenden Bergkulisse des Wilden Kaisers.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.02.2026
10:00 - 10:45 Uhr

Der erfahrene Bauer und Stanglwirt Balthasar Hauser sowie Berg- und Skiführer Andy Schonner folgten ihren Berufungen, die von den Gegebenheiten der Natur geprägt wurden.

Das Bild zeigt eine Szene im Freien, vor einem Holzgebäude, das den Schriftzug "Lipizzanergestüt" trägt. Im Vordergrund stehen zwei Personen und ein weißes Pferd. Auf der linken Seite steht ein älterer Mann mit kurzen, grauen Haaren, der eine grüne Weste über einem weißen Hemd trägt. Er lächelt und hat seine Hand auf dem Pferd, welches durch einen Halfter gesichert ist. Auf der rechten Seite steht eine jüngere Frau mit langen, braunen Haaren, die ein dunkles Oberteil und einen bunten Rock trägt. Sie lächelt und hält das Pferd an der Leine. Im Hintergrund sind weitere Gebäude mit dunklen Dachziegeln und Bäumen zu sehen, die eine alpine Landschaft andeuten. Die gesamte Szenerie vermittelt eine freundliche Atmosphäre und zeigt eine Interaktion zwischen Mensch und Tier.
Stanglwirt Balthasar Hauser, Tochter Elisabeth Hauser-Benz.
Quelle: EPO-Film

Auf der ehemals verfallenen Stanglalm auf 1450 Metern Höhe, die der vielbekannte "Stanglwirt" Balthasar Hauser gepachtet, ausgebaut und zu einem Rückzugsort verwandelt hat, reflektiert er über sein Leben und dessen Wendungen.

Aufgewachsen beim traditionsreichen Stanglwirt in Going, entwickelte er dort seine kühnen Visionen und mutigen Pläne, durch die er später als visionärer Hotelier und Wirt Geschichte schrieb. Die Sendung erlaubt tiefe Einblicke in die Gedankenwelt Hausers, die durch familiären Verlust, Rückschläge, Resilienz, Erfolg - und vor allem die Natur, in der er groß geworden ist - geprägt wurde.

Auch Andy Schonner (Bild ganz oben mit Sohn Jakob) lässt in sein Leben als "Koasakraxler" blicken, in dem er die Vielfalt der Bergwelt nicht nur für sich selbst erschließt, sondern für alle, die die Herausforderung lieben. Als Sohn eines Bergführers wurde ihm die Leidenschaft für die Gipfel in die Wiege gelegt, und so folgte er den Fußstapfen seines Vaters, um zum "Koasakraxler" zu werden. Doch jeder Aufstieg fordert nicht nur körperliche Ausdauer, sondern auch Respekt vor den launischen Stimmungen des Berges.

Diese Sendung zeigt den Wilden Kaiser sowie die Lebensrealitäten von Andy Schonner und Balthasar Hauser nicht nur von der schönen, sondern auch von den wilden, ungeschminkten Seiten - deutlich werden dabei die eindrucksvolle Wechselbeziehung zwischen Natur und Mensch sowie die alltäglichen Momente, die das Leben am Berg so einzigartig machen.

