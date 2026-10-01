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Philipp steht vor einer lebensentscheidenden OP. Seine Frau Kirsten wird ihm eine ihrer Nieren spenden

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Deine Niere für unser Leben

Philipp ist schwer krank. Seine Nierenleistung liegt unter zehn Prozent, er überlebt nur durch die Dialyse. Die Chancen, ein Spenderorgan zu bekommen, sind in Deutschland nicht groß.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.10.2026
12:10 - 12:40 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Einzige Chance ist seine Frau. Gegen alle Ängste entscheidet sich Kirsten, ihrem Mann eine Niere zu spenden. Doch was, wenn bei der Transplantation etwas schiefgeht? Die Reportage "Deine Niere für unser Leben" begleitet das Paar vier Monate lang.

Um als Spenderin zugelassen zu werden, muss sich Kirsten über Monate medizinisch untersuchen lassen. Ihre Entscheidung, ihrem Mann eine Niere zu spenden, wird von einer Ethikkommission auf Freiwilligkeit geprüft. Philipp und Kirsten lassen sich auf dem Weg therapeutisch beraten, die Nierenspende soll ihrer Beziehung nicht schaden. Die Anspannung am Tag der Operation ist groß.

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