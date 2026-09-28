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Gesellschaft

DDR - die entsorgte Republik

Vom Mauerfall zur Deutschen Einheit: 1989 und 1990 wird über Deutschlands Zukunft entschieden. Warum setzt sich schließlich der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik durch?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 01.10.2026

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Zwischen dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 verändert sich Deutschland grundlegend. Innerhalb weniger Monate endet die DDR, und die ostdeutschen Länder treten der Bundesrepublik bei. Doch der Weg zur staatlichen Einheit ist zunächst keineswegs frei von politischen und verfassungsrechtlichen Debatten.

Deutsche Einheit: Beitritt oder neue Verfassung?

Im Mittelpunkt steht die Frage, auf welchem Weg die beiden deutschen Staaten vereinigt werden sollen. Das Grundgesetz bietet 1990 unterschiedliche Möglichkeiten: Nach dem damaligen Artikel 23 können die Länder der DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten. Artikel 146 eröffnet dagegen die Perspektive auf eine neue Verfassung, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen wird.

Die Dokumentation rekonstruiert die politischen Auseinandersetzungen über diese beiden Wege und untersucht, warum sich schließlich die schnelle Vereinigung über den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik durchsetzt.

Kohl, de Maizière und die Entscheidungen von 1990

Zeitzeugen und damalige politische Akteure wie Lothar de Maizière, Gregor Gysi, Rudolf Seiters und Horst Teltschik schildern die Verhandlungen und Entscheidungen auf dem Weg zur Deutschen Einheit. Dabei werden unterschiedliche Bewertungen der damaligen Ereignisse deutlich.

Auch Oskar Lafontaine und Hans Modrow kommen zu Wort und äußern ihre Sicht auf Motive und Folgen des Vereinigungsprozesses. Die Dokumentation beleuchtet damit nicht nur die politischen Entscheidungen zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, sondern auch die bis heute kontrovers diskutierte Frage, welche Alternativen es auf dem Weg zur Deutschen Einheit gegeben hätte.

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