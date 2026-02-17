Hauptnavigation

Das Bild zeigt das Bergrestaurant Schatzalp in Davos, Schweiz. Es handelt sich um ein mehrstöckiges Gebäude aus der Zeit um 1900, das in einem hellen Gelb und Weiß gehalten ist. Die Fassade ist von mehreren Balkonen mit schmiedeeisernen Geländern geprägt. Im Erdgeschoss sind große Fenster zu sehen, vor denen Tischchen stehen, auf denen Stühle platziert sind. An der Vorderseite des Gebäudes gibt es einen Eingangsbereich, der durch einen großen Bogen gekennzeichnet ist. Um das Hotel herum liegt eine schneebedeckte Landschaft mit Nadelbäumen im Vordergrund. Im Hintergrund erheben sich schneebedeckte Berge unter einem leicht bewölkten Himmel. Einige Personen sind auf dem Platz vor dem Hotel zu sehen, während andere im Hintergrund zwischen den Bäumen stehen. Das gesamte Umfeld vermittelt eine ruhige, winterliche Atmosphäre.

Davos - Vom Tuberkulose-Kurort zur Wissensstadt

Europaweite Bekanntheit hat Davos in der Schweiz gegen Ende des 19. Jahrhunderts erlangt. Wer es sich leisten konnte und an der Lungenkrankheit Tuberkulose erkrankt war, fuhr oft wochenlang dorthin.

Politik und Gesellschaft

In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg war Davos im Kanton Graubünden die Nazi-Hochburg in der neutralen Schweiz.

Das Bild zeigt eine Luftaufnahme von Davos, einer Stadt in den Schweizer Alpen. Sie liegt in einem Tal, umgeben von hohen, bewaldeten Bergen, von denen einige mit Schnee bedeckt sind. Im Vordergrund sind verschiedene Gebäude zu sehen, darunter mehrstöckige Wohn- und Geschäftshäuser. Es gibt große Grünflächen sowie Straßen, die sich durch die Stadt schlängeln. In der Mitte des Bildes erkennt man einen Platz, der von Bäumen umgeben ist. Der Himmel ist klar mit einigen Wolken, und die Sonne scheint auf die Landschaft. Diese Ansicht verdeutlicht die charakteristische alpine Architektur und die Naturschönheit der Region.
Davos ist die höchstgelegenste Stadt Europas.
Davos ist die höchstgelegenste Stadt Europas.

Erst heute stellt sich die Stadt ihrer Vergangenheit. Davos ist nicht nur eine Wintersportdestination, sondern auch eine Wissensstadt.

Denn neben dem Weltwirtschaftsforum haben sich hier Forschungseinrichtungen angesiedelt: Das Physikalisch-Meteorologische Institut, das Lawinenforschungsinstitut, die Kinder-Asthma-Höhenklinik und die AO Foundation, die sich mit der Behandlung von Knochenbrüchen und dem Einsatz von Implantaten beschäftigt.

Die Dokumentation von Marion Flatz-Mäser porträtiert die wechselvolle Geschichte von Davos.

