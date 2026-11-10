Gesellschaft
David Meier - Senkrecht durch die glitzernde Bergwelt
Für die einen sind Vorarlbergs Berge Postkartenidylle. Für den Extremsportler David Meier sind sie ein Spielplatz.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.12.2026
- 16:20 - 17:05 Uhr
Der 24-Jährige Vorarlberger ist ein ehemaliger Weltcup-Skirennläufer und hat seine Karriere dem Extremsport gewidmet.
David Maier ist Ski-Freerider und Freeride-Mountainbiker. Insgesamt hat er vier Filme veröffentlicht. Etliche davon sind mit world first Stunts gespickt, also mit Tricks, die man so auf der Welt noch nie gesehen hat. In seinem zweiten Film "Soul Run" schwingt er sich aus einer Seilbahnkabine, zerteilt mit den Skiern ein Wienerschnitzel auf einem Gasthaustisch und springt zwischen Lawinengalerien über die Landesstraße am Arlberg - dass darunter gleichzeitig ein Porsche durchfährt gehört zum guten Stil.
Das war es aber noch lange nicht, im dritten Film "Two Faced" springt David Meier aus einem Heißluftballon mit Skiern, die Vorbereitungen dauern Wochen – schlussendlich verliert er bei der Landung einen Ski, wenige Zentimeter vor einer 15 Meter tiefen, senkrecht abfallenden Wand – und entrinnt damit dem Tod nur knapp.
Extremsport der Superlative
Der junge Feldkirchner Freerider erfindet neue Sportgeräte, wie etwa eine Art Mountainbike-Snowboard mit dem er von Berggipfeln startet und er sucht immer wieder das Außerordentliche, das Absurde, den Widerspruch. In seinem neuesten Act, "Two Faced 2" dreht er alles um und fährt mit Skiern in steinigen Mountainbikeparks und durch sommerliche Wälder oder er nimmt sein Mountainbike und lässt sich auf dem Bodensee von einem Motorboot ziehen.
Ziemlich crazy also, was David Meier für Stunts zeigt. Die Dokumentation zeigt, wie oft Monate für die Vorbereitungen investiert werden, wie viel akribische Tüftelarbeit notwendig ist, damit solche leicht aussehenden Stunts auch wirkliche gelingen können. David Meier bewegt sich am Limit, ein Millionenpublikum klickt inzwischen seine spektakulären Filme.
3sat beleuchtet in der neuen Dokumentation dabei vor allem auch den Charakter und den Menschen David Meier - wie muss man gestrickt sein, um das zu wollen und zu können.
Ein Film von Bernhard Stadler.