David Meier - Senkrecht durch die glitzernde Bergwelt

David Meier mit dem Rad am Bodensee.

Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Der junge Feldkirchner Freerider erfindet neue Sportgeräte, wie etwa eine Art Mountainbike-Snowboard mit dem er von Berggipfeln startet und er sucht immer wieder das Außerordentliche, das Absurde, den Widerspruch. In seinem neuesten Act, "Two Faced 2" dreht er alles um und fährt mit Skiern in steinigen Mountainbikeparks und durch sommerliche Wälder oder er nimmt sein Mountainbike und lässt sich auf dem Bodensee von einem Motorboot ziehen.



Ziemlich crazy also, was David Meier für Stunts zeigt. Die Dokumentation zeigt, wie oft Monate für die Vorbereitungen investiert werden, wie viel akribische Tüftelarbeit notwendig ist, damit solche leicht aussehenden Stunts auch wirkliche gelingen können. David Meier bewegt sich am Limit, ein Millionenpublikum klickt inzwischen seine spektakulären Filme.



3sat beleuchtet in der neuen Dokumentation dabei vor allem auch den Charakter und den Menschen David Meier - wie muss man gestrickt sein, um das zu wollen und zu können.