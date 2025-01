Das Recycling-Versprechen - Wege aus der Rohstoffkrise

Photovoltaik - auch für die Panele werden Mengen an Rohstoffen benötigt

Quelle: ORF / Ursula Schirlbauer

Sie hat einen Prozess erarbeitet, mit dem Auto-Akkus umweltschonend recycelt werden können. Allerdings ortet sie ein grundlegenderes Problem: "Unser Verfahren kann noch so gut, sein. Doch wenn wir die Abfälle nicht sammeln, haben wir in Europa ein großes Problem." Doch das ist oft gar nicht so einfach, wenn vor allem bürokratische Hürden zwischen EU-Ländern die Recycling-Unternehmen vor Herausforderungen stellen. "Wir wollten Flachbildschirme von unserem Schwesterbetrieb in Bayern importieren, doch das Ausstellen der notwendigen Genehmigung hat länger gedauert als jener Zeitraum, für den sie gültig war", erzählt Daniel Forstner, Innovationsmanager bei einem österreichischen Recycling-Unternehmen.



Politischer Wille und technische Machbarkeit sind auch nicht immer im Einklang: seltene Erden etwa können nicht recycelt werden, auch wenn Brüssel dies vorschreibt. Die EU befindet sich in einer Rohstoffkrise. Nicht nur weil der Bedarf an Mineralien steigt, die in unserer Weltgegend nicht geschürft werden, sondern auch wegen der unsicheren Versorgungssituation bei den Importen. Wenn entlang der globalen Versorgungskette auch nur ein relevanter Spieler ausschert, stehen die Räder still. Kann "Das Recycling-Versprechen" der Ausweg aus dem Engpass sein?



Regisseur Alfred Schwarzenberger geht dieser Frage mit Expertinnen und Experten, Wissenschaftlern*innen und Branchenkenner*innen auf den Grund.