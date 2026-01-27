Gesellschaft
Das Lichterfestival Lux Helsinki
Mit Licht gegen die Dunkelheit des Winters, mit Installationen gegen die trübe Jahreszeit, das ist jedes Jahr Anfang Januar das Ziel der Veranstalter des Lichterfestivals „Lux Helsinki“.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.01.2027
Zu sehen ist eine breite Palette an Lichtkunstwerken internationaler und finnischer Künstler, die sich durch die gesamte Stadt zieht. Traditionell zieht das Lichterfestival rund eine halbe Million Besucher an.
Der künstlerische Leiter Juha Rouhikoski organisiert das Festival und will sichergehen, dass alles funktioniert: Er weiß, worauf es ankommt und wie komplex es ist, die Installationen zusammenzustellen. Auch bei „Facelessmen“, einer drei Meter hohen Figur, die die Anonymität der Großstadt darstellt.
Der Friedhof in Helsinki, auf dem die Gefallenen des finnisch-russischen Winterkriegs liegen, wird 2025 zum ersten Mal Teil des Festivals sein. „Auch jetzt herrscht Krieg zwischen Russland und der Ukraine, ausgehend von einer Großmacht, mit denen wir eine 1300 Kilometer lange Grenze haben“, erklärt Juha.
Der Angriffskrieg macht ihn nachdenklich, auch wegen seiner eigenen Familiengeschichte. Das Hauptwerk wird in jedem Jahr traditionell auf den Dom von Helsinki projiziert – diesmal vom finnischen Künstler Janne Ahola. Mit großem Aufwand gelingt ihm eine beeindruckende Installation.