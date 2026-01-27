Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Das Lichterfestival Lux Helsinki

Gesellschaft

Das Lichterfestival Lux Helsinki

Mit Licht gegen die Dunkelheit des Winters, mit Installationen gegen die trübe Jahreszeit, das ist jedes Jahr Anfang Januar das Ziel der Veranstalter des Lichterfestivals „Lux Helsinki“.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 09.01.2027

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Mehr zum Thema

Städtetrips

Kultur- & Städtetrips

Zu sehen ist eine breite Palette an Lichtkunstwerken internationaler und finnischer Künstler, die sich durch die gesamte Stadt zieht. Traditionell zieht das Lichterfestival rund eine halbe Million Besucher an.

Der künstlerische Leiter Juha Rouhikoski organisiert das Festival und will sichergehen, dass alles funktioniert: Er weiß, worauf es ankommt und wie komplex es ist, die Installationen zusammenzustellen. Auch bei „Facelessmen“, einer drei Meter hohen Figur, die die Anonymität der Großstadt darstellt.

Der Friedhof in Helsinki, auf dem die Gefallenen des finnisch-russischen Winterkriegs liegen, wird 2025 zum ersten Mal Teil des Festivals sein. „Auch jetzt herrscht Krieg zwischen Russland und der Ukraine, ausgehend von einer Großmacht, mit denen wir eine 1300 Kilometer lange Grenze haben“, erklärt Juha.

Der Angriffskrieg macht ihn nachdenklich, auch wegen seiner eigenen Familiengeschichte. Das Hauptwerk wird in jedem Jahr traditionell auf den Dom von Helsinki projiziert – diesmal vom finnischen Künstler Janne Ahola. Mit großem Aufwand gelingt ihm eine beeindruckende Installation.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.