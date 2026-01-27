Das Inferno von Crans-Montana - Die grösste Tragödie der jüngeren Schweizer Geschichte

In der Silvesternacht 2026 verwandelte sich die Feier im beliebten Nachtlokal «Le Constellation» in Crans-Montana in ein Inferno. Ein verheerender Brand forderte 40 Todesopfer und hinterließ 116 Verletzte, viele davon mit schwersten Verbrennungen. Unter den Opfern befanden sich zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene, deren Leben sich in wenigen Minuten für immer veränderte. Viele der Überlebenden haben sich schwerste Verbrennungen zugezogen und sind fürs Leben gezeichnet. Alles deutet darauf hin, dass die Katastrophe vermeidbar gewesen wäre. Ermittlungen zeigen gravierende Versäumnisse der Eigentümer und der Aufsichtsbehörden. Die anfängliche Fassungslosigkeit wich schnell einer Welle der Wut und Forderungen nach Konsequenzen.