Gesellschaft
Das Ich-Zeitalter: Zwischen Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung
Gesünder, fokussierter, erfolgreicher: Selbstoptimierung liegt im Trend. Über die Sozialen Medien werden die unterschiedlichsten Methoden und Konzepte verbreitet.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.09.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
Influencerinnen und Influencerzeigen vor, wie man sein Leben in neue Bahnen lenken kann. Ob körperlich, mental oder beruflich –viele Menschen wollen das Beste aus sich herausholen. Doch wohin führt der Wunsch nach Perfektion?
In Amsterdam begleitet Reporterin Isabella Purkart den "Biohacker" Jorn Kirkels, der seinen Alltag kompromisslos auf maximale Leistungsfähigkeit ausrichtet. Nach dem Aufstehen ist alles durchgetaktet: ein mehrstufiges Körper-Programm mit Infrarotlicht, eiskalter Dusche, "Kettlebell-Swings", Atem- und Dehnungsübungen.
Nichts bleibt dem Zufall überlassen und so gut wie alles wird getrackt: Schlaf, Bewegung, Ernährung. Und in den Niederlanden setzt sich noch ein weiterer Optimierungs-Boom durch: "Microdosing", wovon sich Befürworter mehr Konzentration und Kreativität versprechen.
"Longevity" ist ein zentrales Schlagwort der Selbstoptimierungs-Szene. Reporterin Lena Hager trifft in Frankfurt am Main einen überzeugten Anhänger: Vimal Kamaraj wird sich nach seinem Tod einfrieren lassen. Der 26-Jährige hofft, dass die Medizin eines Tages so weit ist, dass er wiederbelebt wird und dann ewig leben kann.
Seinen Alltag hat er bereits im Sinne der Langlebigkeit optimiert. Doch der Selbstoptimierungstrend hat auch Schattenseiten: "Ich war irgendwann so weit, dass ich es als unproduktiv angesehen habe, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen", sagt die 25-jährigedeutsche Influencerin Julia Barabasch. Sie warnt vor einem extremen Streben nach dem "perfekten Ich", wie es oft auf Social Media gehypt wird.
Auch Stefan Röpke, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Oberbergklinik in Berlin-Brandenburg, warnt vor den negativen Folgen des Trends. Er erklärt, ab wann die Optimierung zur Gefahr und nicht zur Chance wird.
Die in Wien lebende Content Creatorin Theresa Ziegler begegnet dem Selbstoptimierungs-Trend mit Humor. In ihren Videos hinterfragt sie Schönheitsideale, Leistungsdruck und den Anspruch, immer perfekt sein zu müssen. Dabei setzt sie nicht auf eine Hochglanz-Inszenierung, sondern auf Videos mit einem direkten, oft selbstironischen Blick auf ihren Alltag.
Für eine andere „Arbeit“ an sich selbst setzt sich der Österreicher Jakob Horvat ein. In sogenannten "Männerkreisen" sollen Teilnehmer neue Seiten an sich entdecken und einen besseren Zugang zu ihren Emotionen finden.
"Viele Menschen, die zu mir kommen, haben viel erreicht und oft klassische Karrieren gemacht. Sie stellen sich plötzlich neue Fragen, was eigentlich noch gelebt werden will", erzählt der Coach.
Er selbst hat nach einer Weltreise vor zehn Jahren sein Leben komplett neu ausgerichtet und verbringt mittlerweile die Wintermonate im ausgebauten Van in Spanien.