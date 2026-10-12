Gesellschaft
Das Geschäft mit der Erholung
Wellness hat im Winter Hochsaison. In wenigen Tagen, so das Versprechen vieler Angebote, kann man hier den Stress eines Jahres in überheizten Jakuzzis oder bei Kräutermassagen abgeben.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.11.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr
Österreich gilt pro Kopf gerechnet als fünftgrößter Wellnessmarkt der Welt, mit fast ebenso vielen Wellness-Hotels wie das zehnmal größere Deutschland. Ein rund vier Milliarden schwerer Markt hat sich weltweit um das Geschäft mit der Erholung etabliert.
Regisseur Florian Kröppel hat das heimische Angebot mit zwei verdeckten Testern geprüft. Welche Angebote bringen wirklich etwas - und wo verkommt "Wellness" eher zum kreativ inszenierten "Disneyland der wirkungslosen Sinnlichkeit"?
Typische Tricks der Hotelbetreiber sind falsche Angaben bei der Größe der Wellnessflächen. Oft sind die echten Wellness-Bereiche auch nur durch sehr teure Preisaufschläge betretbar - da kommt man aber erst drauf, wenn man den Urlaub schon gebucht hat und muss sich eventuell mit einem sehr engen allgemeinen Bereich begnügen.
Ein Film von Florian Kröppel.