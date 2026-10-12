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Das Bild zeigt eine Handmassage. Zwei Hände, eine mit Öl bedeckt, drucken auf die andere. Im Hintergrund ist ein Handtuch zu sehen. Die Umgebung wirkt entspannend und gepflegt.

Gesellschaft

Das Geschäft mit der Erholung

Wellness hat im Winter Hochsaison. In wenigen Tagen, so das Versprechen vieler Angebote, kann man hier den Stress eines Jahres in überheizten Jakuzzis oder bei Kräutermassagen abgeben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.11.2026
21:00 - 21:45 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Eine Person erhält eine Hotstone-Massage. Ein weiterer Mensch, vermutlich der Masseur, arbeitet mit zwei erhitzten Steinen auf dem Rücken der liegenden Person. Im Hintergrund sind Handtücher und ein Waschbecken sichtbar.
Hotstone-Massagen liegen voll im Trend.
Quelle: Langbein & Partner

Österreich gilt pro Kopf gerechnet als fünftgrößter Wellnessmarkt der Welt, mit fast ebenso vielen Wellness-Hotels wie das zehnmal größere Deutschland. Ein rund vier Milliarden schwerer Markt hat sich weltweit um das Geschäft mit der Erholung etabliert.

Regisseur Florian Kröppel hat das heimische Angebot mit zwei verdeckten Testern geprüft. Welche Angebote bringen wirklich etwas - und wo verkommt "Wellness" eher zum kreativ inszenierten "Disneyland der wirkungslosen Sinnlichkeit"?

Im Bild sind mehrere Personen in einem Yoga-Studio zu sehen. Sie praktizieren verschiedene Yoga-Positionen auf Matten. Ein Lehrer unterstützt eine Teilnehmerin beim Dehnen. Der Raum hat eine helle, geräumige Atmosphäre.
Im Studio von Horst Rinnerberger wird traditionelles Yoga praktiziert.
Quelle: Langbein & Partner

Typische Tricks der Hotelbetreiber sind falsche Angaben bei der Größe der Wellnessflächen. Oft sind die echten Wellness-Bereiche auch nur durch sehr teure Preisaufschläge betretbar - da kommt man aber erst drauf, wenn man den Urlaub schon gebucht hat und muss sich eventuell mit einem sehr engen allgemeinen Bereich begnügen.

Ein Film von Florian Kröppel.

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