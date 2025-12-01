Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Das Geschäft mit dem guten Gewissen
Das Bild zeigt einen Punschstand in einer Holzbaracke, die festlich dekoriert ist. Im Vordergrund ist eine Person mit langen, dunklen Haaren zu sehen, die einen weißen Kapuzenpullover trägt. Diese Person steht an einem Holzstandtisch, vor dem eine Tasse Punsch in einer Pappbecher steht. Hinter dem Stand sind mehrere mit Beschriftungen versehene silberne Behälter zu erkennen, die entweder Punsch oder Glühwein enthalten. An einer Wand des Standes hängt ein grünes Holzschild mit der Aufschrift „Punschohütte Caritas Gruft“. Die Atmosphäre wirkt gemütlich und einladend, mit Lichtern und weihnachtlicher Dekoration. Im Hintergrund sind einige weitere Personen zu sehen, die vermutlich ebenfalls am Stand beschäftigt sind oder darauf warten, bedient zu werden. Die gesamte Szenerie vermittelt den Eindruck eines sozialen Ereignisses, das in der Vorweihnachtszeit stattfindet.

Gesellschaft

Das Geschäft mit dem guten Gewissen

Vorweihnachtszeit ist Spendenzeit. 25 bis 30% des jährlichen Aufkommens werden in diesen Wochen gespendet. Eine Reportage über Menschen, die sich wohltätig engagieren und deren unterschiedliche Beweggründe.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.12.2025
20:15 - 21:05 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Besonders populär sind dabei Kinderhilfe und Tierschutz.

Das Bild zeigt eine Gruppe von vier Personen, die an einem Stehtisch stehen und sich mit Gläsern anstoßen. Im Hintergrund sind Bäume und Weihnachtsdekoration zu sehen, was auf die Vorweihnachtszeit hindeutet. Die Personen tragen wetterangepasste Kleidung; eine Frau hat eine dunkle Jacke und eine schwarze Schal um den Hals, sie lächelt und hat Sonnenbrillen auf. Neben ihr steht ein Mann mit grauen Haaren, der eine blaue Schürze trägt und ebenfalls lächelt. Er wirkt freundlich und gestikuliert mit seinem Glas. Ein weiterer Mann, der dunkle Kleidung trägt und eine Mütze aufhat, steht links von ihm und hält ein Glas in der Hand. Auf dem Tisch vor den Personen stehen einige kleine Teller mit Snacks, in denen auch Zitrusfrüchte zu sehen sind. Die Szene vermittelt eine festliche Stimmung, und die Personen scheinen sich in einem geselligen Moment zu befinden. Der Kontext des Bildes deutet darauf hin, dass sie an einer wohltätigen Veranstaltung teilnehmen.
René Tarmastin, Präsident vom Kiwanis Club in Villach
Quelle: ORF

Ob gemeinnütziger Krampus -Verein, Promi-Punschen von und mit Marika Lichter für den Verein "Wider die Gewalt", oder große Hilfsorganisationen wie die UNICEF: sie alle buhlen um die finanzielle Gunst der Österreicherinnen und Österreicher.

Einer von ihnen ist Rene Tarmastin, Präsident des "Kiwanis" Serviceclubs in Villach. Der rein männliche Club hat früher mit Glühwein und Keksen um Spenden gekämpft, heuer setzt man auf Austern und Champagner. Der Kärntner ist mit dem weihnachtlichen Sammeln jedenfalls zufrieden: "Es ist perfekt gelaufen."

Das Bild zeigt eine Innenansicht eines Raumes, der für eine soziale Veranstaltung genutzt wird. Im Vordergrund ist eine lange Holztheke zu sehen, an der mehrere Personen stehen. Eine Frau mit schwarzen, lockigen Haaren reicht etwas über die Theke. Sie trägt ein schwarzes Oberteil und wirkt freundlich und hilfsbereit. An der Theke stehen mehrere Menschen: Eine Frau mit einem grauen Kopftuch und eine andere Frau in rotem Oberteil, die sich auf das, was die Helferin anbietet, konzentriert. Zu sehen sind auch Hände, die Tassen und Gläser halten. Im Hintergrund sitzt eine ältere Dame, die auf einen Tisch schaut, und der Raum ist hell erleuchtet mit großen Fenstern, durch die Tageslicht strömt. Eine Pflanze steht auf dem Fensterbrett, und die Wände sind mit Vorhängen in neutralen Farben dekoriert. Der allgemeine Eindruck des Bildes vermittelt eine warmherzige und einladende Atmosphäre, in der Menschen miteinander interagieren und Hilfe empfangen.
Ehrenamtliche Helferin im Winterquartier der Caritas.
Quelle: ORF

Aber auch abseits von Schaumwein und Luxusessen engagieren sich Helferinnen und Helfer, um Geld für soziale Projekte zu sammeln. Es sind mehrere hundert Millionen Arbeitsstunden, die Ehrenamtliche Jahr für Jahr leisten. Das Schauplatz-Team war in Salzburg mit Renate Schuster und Franz Bauer unterwegs.

In einem der Winterquartiere der Caritas erzählen sie von ihrer Arbeit: "Ich denke, wenn man Geld spendet, ist das auch sehr gut. Aber noch deutlich besser ist es, wenn man sich persönlich einbringt."

Das Bild zeigt eine festliche Szenerie, in der drei Hunde posieren. Die Hunde stehen auf einer weißen Decke und sind mit roten und grünen Halstüchern geschmückt. Im Hintergrund ist eine Weihnachtsdekoration zu sehen, einschließlich einem großen roten Auto, das von einem Tannenbaum und Geschenken umgeben ist. Es gibt diverse Geschenkpakete in verschiedenen Farben und Mustern, sowie einige weihnachtliche Pflanzen. Das Licht ist warm und die Atmosphäre festlich, was auf eine Vorweihnachtszeit hinweist. Links im Bild befindet sich eine Lichtquelle in Form von einem Stativ mit einem großen, schwarzen Reflektor.
Charity-Hundefotoshooting bei Paulis Hundeausstatter.
Quelle: ORF

Am Schauplatz Reporterin Constanze Grießler war in Wien, Niederösterreich, Kärnten und in der Steiermark unterwegs. Sie hat Prominente und Nicht - Prominente bei Punschständen und Hunde beim Charity- Fotoshooting beobachtet und war im Zirkus Roncalli, als ein Spendenscheck für die Hochwasserhilfe übergeben wurde.

Dass es beim Spenden noch Luft nach oben gibt, sagt Christoph Jünger, der Geschäftsführer von UNICEF Österreich: "Die Österreicherinnen und Österreicher titulieren sich gerne als Spendenweltmeister. Das sind wir definitiv nicht."

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.