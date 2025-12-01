Gesellschaft
Das Geschäft mit dem guten Gewissen
Vorweihnachtszeit ist Spendenzeit. 25 bis 30% des jährlichen Aufkommens werden in diesen Wochen gespendet. Eine Reportage über Menschen, die sich wohltätig engagieren und deren unterschiedliche Beweggründe.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 17.12.2025
- 20:15 - 21:05 Uhr
Besonders populär sind dabei Kinderhilfe und Tierschutz.
Ob gemeinnütziger Krampus -Verein, Promi-Punschen von und mit Marika Lichter für den Verein "Wider die Gewalt", oder große Hilfsorganisationen wie die UNICEF: sie alle buhlen um die finanzielle Gunst der Österreicherinnen und Österreicher.
Einer von ihnen ist Rene Tarmastin, Präsident des "Kiwanis" Serviceclubs in Villach. Der rein männliche Club hat früher mit Glühwein und Keksen um Spenden gekämpft, heuer setzt man auf Austern und Champagner. Der Kärntner ist mit dem weihnachtlichen Sammeln jedenfalls zufrieden: "Es ist perfekt gelaufen."
Aber auch abseits von Schaumwein und Luxusessen engagieren sich Helferinnen und Helfer, um Geld für soziale Projekte zu sammeln. Es sind mehrere hundert Millionen Arbeitsstunden, die Ehrenamtliche Jahr für Jahr leisten. Das Schauplatz-Team war in Salzburg mit Renate Schuster und Franz Bauer unterwegs.
In einem der Winterquartiere der Caritas erzählen sie von ihrer Arbeit: "Ich denke, wenn man Geld spendet, ist das auch sehr gut. Aber noch deutlich besser ist es, wenn man sich persönlich einbringt."
Am Schauplatz Reporterin Constanze Grießler war in Wien, Niederösterreich, Kärnten und in der Steiermark unterwegs. Sie hat Prominente und Nicht - Prominente bei Punschständen und Hunde beim Charity- Fotoshooting beobachtet und war im Zirkus Roncalli, als ein Spendenscheck für die Hochwasserhilfe übergeben wurde.
Dass es beim Spenden noch Luft nach oben gibt, sagt Christoph Jünger, der Geschäftsführer von UNICEF Österreich: "Die Österreicherinnen und Österreicher titulieren sich gerne als Spendenweltmeister. Das sind wir definitiv nicht."