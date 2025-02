Dahlienzüchter aus Bad Köstritz

Die Hoffnungen der Familie Panzer liegen auf der jüngsten Tochter, der 22-jährigen Elisabeth. Sie soll die Gärtnerei einmal übernehmen. Noch studiert sie in Erfurt Gartenbau und möchte nach dem Studium erst einmal in die Welt. Was es bedeutet, eine Gärtnerin zu sein, weiß sie von ihren Eltern. Die waren immer nur eine Woche im Jahr mit den Kindern im Urlaub, wegen der Pflanzenzucht. Aber Elisabeth weiß auch, wie schön es ist, im Spätsommer in den Feldern voller blühender Dahlien zu stehen. Das Klima im Tal der Weißen Elster ist für die Blume, die in ihrer Urform aus Südamerika kommt, besonders günstig.