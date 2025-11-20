Hauptnavigation

Host Khesrau Behroz sitzt mit Videospiel-Controller auf dem Sofa.

Crunch - Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie

Videospiele sind das beliebteste Medium der Welt, größer als die Film- und Musikindustrie zusammen. Für diesen Erfolg sind vor allem sogenannte Triple-A-Spiele verantwortlich. Blockbuster, große Produktionen, die enorm teuer sind und bei denen die Entwickler unter großem Erfolgsdruck stehen. Die Folge: Burnouts, Depressionen, Missbrauch. Der Dokumentarfilm zeigt drei Game-Designer und ihr Kampf mit der Arbeitsrealität des Traumberufs.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.11.2025
22:55 - 00:15 Uhr

Durch die Perspektive des Journalisten Khesrau Behroz ("Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?"), dem Gaming nach seiner Flucht aus Afghanistan Halt gegeben hat, zeigt der Dokumentarfilm "Crunch - Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie", wie eine Industrie, die Träume verkauft, für viele plötzlich zum Albtraum wird.

Expertinnen und Experten geben zusätzliche Einblicke und zeigen die eigentlichen Kosten der Unterhaltung, die auf den Opfern derer baut, die sie für uns erschaffen. Damit beleuchtet der Dokumentarfilm eine Arbeitskultur, die weit über die Grenzen der Gaming-Welt hinaus ein Spiegel unserer Leistungsgesellschaft ist.

