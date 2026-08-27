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Wenn Farmer Stanton Gleave mit seinen Söhnen Vieh über das Farmland treibt, wirkt es wie im Hollywoodfilm. Die Realität ist härter.

Gesellschaft

Cowboys und Indianer – Leben am Limit

Die Navajo-Frau Irene Bennalley züchtet Schafe im trockenen Südwesten der USA. Ihr Heu bekommt sie von Ranchern aus den Bergen Utahs. Auch sie haben unter der Trockenheit gelitten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.09.2026
13:20 - 14:05 Uhr

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Politik und Gesellschaft
Irene Bennalley steht vor ihren Schafsweiden mit einem kleinen schwarzen Schäfchen auf dem Arm.
Irene Bennalley hat nach dem Tod ihres Vaters seine Schafzucht übernommen. Schafe sind den Navajo sehr wichtig.
Quelle: NDR/Audrey Stimson

Ihr Heu bekommt Irene von Ranchern aus den Bergen Utahs, wie der Mormonen-Familie Gleave. Auch Stanton und Irene Gleave haben mit ihren vier Söhnen unter der Trockenheit gelitten.
Die Familie lebt mit und von der Natur und versucht, sich ihr anzupassen, so gut es geht. Stanton und Irene wollen die Tradition am Leben erhalten. Und dass ihr uramerikanischer Way of Life respektiert wird. Doch sie stoßen immer wieder an Grenzen, die ihnen die Behörden setzen.

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