Cowboys und Indianer - Leben am Limit

Irene Bennalley hat nach dem Tod ihres Vaters seine Schafzucht übernommen. Schafe sind den Navajo sehr wichtig.

Quelle: NDR/Audrey Stimson

Ihr Heu bekommt Irene von Ranchern aus den Bergen Utahs, wie der Mormonen-Familie Gleave. Auch Stanton und Irene Gleave haben mit ihren vier Söhnen unter der Trockenheit gelitten.

Die Familie lebt mit und von der Natur und versucht, sich ihr anzupassen, so gut es geht. Stanton und Irene wollen die Tradition am Leben erhalten. Und dass ihr uramerikanischer Way of Life respektiert wird. Doch sie stoßen immer wieder an Grenzen, die ihnen die Behörden setzen.