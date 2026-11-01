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Die Salomonen sind ein armer Staat, der stark von Fischfang abhängig ist. Hier das Dorf Lilisiana in der Provinz Malaita.

Gesellschaft

Machtkampf im Pazifik

Paradiesische Strände, Palmen, Schilfhütten: Die Salomonen scheinen unendlich weit von Europa entfernt. Doch ihre strategische Lage im Pazifik macht sie weltpolitisch höchst interessant.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.11.2026
22:55 - 23:50 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

China und der Westen kämpfen auf den Salomonen um Einfluss. Peking verteilt großzügig Geschenke, Australien hält mit Entwicklungshilfe dagegen. Grund für den Wettkampf ist die strategisch wichtige Lage des Inselstaats – auch mit Blick auf Taiwan.

Die Salomonen, die sich lange selbst im westlichen Lager verortet haben, sind eines der ärmsten Länder der Region – die Geschenke aus Peking sind dort sehr willkommen. Doch es gibt auch Skepsis. Viele Einwohner beklagen die Ausbeutung von Rohstoffen, illegale Fischerei, Umweltzerstörung und zunehmenden politischen Druck.

Die Dokumentation beobachtet, wie der Kampf der Großmächte das Leben im kleinen Inselstaat verändert, mit welchen Methoden er geführt wird und wie er die Gesellschaft spaltet. Wie lange können die Salomonen im globalen Ringen der Supermächte ihren eigenen Weg gehen, ohne selbst unterzugehen?

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