Chakra mit Gewerbeschein - Die Energetiker-Branche boomt

Jenseitsmedium und Energetikerin Anita R. empfängt Botschaften von Verstorbenen

Quelle: ORF

In einem Wifi-Kurs in Wels hat sie sich zur Energetikerin ausbilden lassen: "Wir haben uns dort die Chakren gereinigt, die Meridianbahnen gezogen und wir haben gelernt, wie man als Energetikerin einen guten Business-Plan erstellt." Jetzt erzeugt Frau Strasser daheim Aura-Sprays, die auf Esoterik-Messen guten Absatz finden. Doch leben kann sie von dem Verkauf nicht. Am Abend kellnert sie im Kaffeehaus. Wie viele andere betreibt sie ihr Energetiker-Geschäft nur im Nebenerwerb.



"Wenn die Kinder größer sind und man den beruflichen Wiedereinstieg wagen möchte, ist der Job verlockend", sagt Charly Lechner, Sprecher für die Energetiker in der Wirtschaftskammer. Auch deshalb seien vier von fünf Energetikern Frauen. Dass keine der Methoden medizinisch nachweisbar funktioniert, beschäftigt in der Energetiker-Branche niemand.



"Kein Wunder, den Energetikern geht es um ihren Profit. Es handelt sich um Scharlatane, die einfach auf ihr Geschäft schauen", sagt der Buchautor und Ethnologe Christian Kreil, der sich seit vielen Jahren mit der Branche beschäftigt.



Am Schauplatz-Reporter Kim Kadlec und Max Hartmann haben sich in der Energetiker-Branche umgesehen, um Antworten zu finden.