Das Bild zeigt einen Mann mit einem markanten Aussehen. Er hat einen dichten, grauen Bart und trägt eine hellgraue T-Shirt mit dem Aufdruck „KOSTENLOSER KURPFUSCHER“ in lila Buchstaben. Seine Haare sind auffällig lila gefärbt und lockig. Der Mann steht in einem Außenbereich, hinter ihm sind mehrere Hochlandrinder zu sehen, die dichtes, hellbraunes Fell haben. Die Umgebung ist ländlich, mit einem leicht bewaldeten Hintergrund und einem Holzgebäude, das in der Ferne sichtbar ist. Um den Bereich sind Absperrungen zu erkennen, und der Boden ist überwiegend braun mit kurzer Vegetation. Der Himmel ist bewölkt, was auf schlechtes Wetter hindeutet. Die gesamte Szene vermittelt eine entspannte, jedoch ungewöhnliche Atmosphäre, die mit der Thematik der Energetik in Verbindung steht, die im Text erwähnt wird.

Gesellschaft

Chakra mit Gewerbeschein - Die Energetiker-Branche boomt

Während die einen auf die Kräfte von Energetikern schwören, reden die anderen von Abzocke und Geschäftemacherei. Doch was stimmt?

01.04.2026
21:05 - 22:00 Uhr

Politik und Gesellschaft

Die energetische Reinigung des Krankenhaus Nord um 90.000 Euro Steuergeld hat für Schlagzeilen gesorgt. Sogar Rücktritte von Verantwortungsträgern waren die Folge. Doch was im Großen für Entsetzen sorgt, ist im Kleinen als Geschäftsmodell breit etabliert.

Das Bild zeigt eine dekorative Anordnung, die mit esoterischen und spirituellen Elementen gestaltet ist. Auf der linken Seite befindet sich eine Karte mit einer stilisierten Abbildung einer Lotusblüte in Pink und Grün, die die Nummer 71 trägt. Neben der Karte liegt ein großer, blauer Kristall oder Stein, dessen Oberfläche glänzt und unregelmäßig geformt ist. In der Mitte des Bildes steht eine kleine, weiße Figur eines Engels, der mit Flügeln versehen ist und eine verträumte Pose einnimmt. Neben dieser Figur befindet sich eine kleine, blaue Schale, die mit getrockneten Blütenblättern gefüllt ist. Auf der rechten Seite ist eine goldene Buddha-Figur dargestellt, die eine Hand in einer Geste des Segens hebt. Im Hintergrund sind farbige, abstrakte Muster zu sehen, die in warmen Tönen gehalten sind und ein harmonisches Ambiente vermitteln. Die gesamte Anordnung ist in einem hellen Regal platziert, das dem Arrangement eine ordentliche und zen-artige Ausstrahlung verleiht.
Klassische Energetiker-Utensilien
Quelle: ORF

Die Energetiker-Branche boomt. 18.000 Energetiker und Energetikerinnen gibt es in Österreich. Hand auflegen, Aura reinigen, Energieblockaden lösen; Nahrungsergänzungsmittel vertreiben - im Bild oben Robert F. aus der Steiermark, der eine ganze Produktlinie unter seinem Namen anbietet - alles Dienstleistungen die aktuell äußerst gefragt sind.

Petra Steinacker ist Energetikerin im steirischen Bad Gleichenberg. Sie behandelt ihre Klienten gern mit technischen Gerätschaften: "Einmal hat mich eine Freundin angerufen, deren Mann starke Zahnschmerzen bekommen hat. Obwohl die beiden gerade im Regenwald waren und ich in Österreich, waren die Zahnschmerzen nach 15 Minuten weg." Für den Gewerbeschein braucht man keinerlei Ausbildung. Energetiker kann jeder sein, wenn er oder sie sich berufen fühlt. Petra Strasser ist eigentlich Wirtin im oberösterreichischen Ried im Innkreis.

Auf dem Bild ist eine Frau zu sehen, die in einem hellen Raum steht. Sie hat schulterlange, blonde Haare und trägt ein dunkles Oberteil mit einem türkisfarbenen Schal. Ihre Arme sind ausgebreitet, und sie scheint etwas zu erklären oder zu präsentieren. Im Hintergrund ist eine farbenfrohe Wandgestaltung zu erkennen, die eine strahlende Sonne in Gelb- und Orangetönen zeigt, sowie mehrere gemalte Bilder in verschiedenen Farben. In der Nähe der Wand sind einige kleine Pflanzen in Töpfen sichtbar. Auf einem Sofa im Raum liegen Kissen in Lila, und ein plüschiger Teddybär sitzt darauf. Der Boden ist aus hellem Holz. Die Atmosphäre wirkt gemütlich und einladend, mit einer spirituellen Note, die durch die Wandgestaltung und die Dekoration des Raumes verstärkt wird.
Jenseitsmedium und Energetikerin Anita R. empfängt Botschaften von Verstorbenen
Quelle: ORF

In einem Wifi-Kurs in Wels hat sie sich zur Energetikerin ausbilden lassen: "Wir haben uns dort die Chakren gereinigt, die Meridianbahnen gezogen und wir haben gelernt, wie man als Energetikerin einen guten Business-Plan erstellt." Jetzt erzeugt Frau Strasser daheim Aura-Sprays, die auf Esoterik-Messen guten Absatz finden. Doch leben kann sie von dem Verkauf nicht. Am Abend kellnert sie im Kaffeehaus. Wie viele andere betreibt sie ihr Energetiker-Geschäft nur im Nebenerwerb.

"Wenn die Kinder größer sind und man den beruflichen Wiedereinstieg wagen möchte, ist der Job verlockend", sagt Charly Lechner, Sprecher für die Energetiker in der Wirtschaftskammer. Auch deshalb seien vier von fünf Energetikern Frauen. Dass keine der Methoden medizinisch nachweisbar funktioniert, beschäftigt in der Energetiker-Branche niemand.

"Kein Wunder, den Energetikern geht es um ihren Profit. Es handelt sich um Scharlatane, die einfach auf ihr Geschäft schauen", sagt der Buchautor und Ethnologe Christian Kreil, der sich seit vielen Jahren mit der Branche beschäftigt.

Am Schauplatz-Reporter Kim Kadlec und Max Hartmann haben sich in der Energetiker-Branche umgesehen, um Antworten zu finden.

