Zu seinen Gesprächspartnern zählt der emeritierte Kardinal Walter Kasper, der selbst an zwei Papstwahlen teilgenommen hat und Rizkallah einen seltenen Einblick in die geheimen Abläufe des Konklave gewährt. Auch die Vatikan-Journalistin Gudrun Sailer sitzt nah an der Quelle und nimmt ihn mit an den Ort, an dem Informationen rund ums Konklave besonders hoch gehandelt werden.