Von links: Sebastian Bezzel und Simon Schwarz am Weinhang in Stammheim.

Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger: Der Main

Die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, begeben sich wieder auf Entdeckungstour. Im gemeinsamen Wohnmobil sind sie an den sechs längsten bayerischen Flüssen unterwegs – an der Isar, dem Inn, der Donau, dem Main, dem Lech und der Altmühl. In dieser Folge entlang des Mains beginnen sie ihre Reise im unterfränkischen Aschaffenburg. Zusammen mit den Wasserschutzpolizisten Andreas Grimm und Manuel Fröhlich kontrollieren sie einen Binnenschiffer auf dem Main und lernen von Julian Ziegler und seinen Schwestern Lena und Laura, was es heißt, am Main ein Weingut zu führen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.09.2025
13:20 - 14:05 Uhr

Mehr

Ulrich Süttner, der Leiter des Domus Misericordiae – einem Obdachlosenhaus der Caritas in Nürnberg – zeigt den Grenzgängern, wie nötig die Arbeit von ihm und seinem Team für die immer größere Zahl hilfsbedürftiger Menschen ist. Am Ende ihre Reise landen Simon Schwarz und Sebastian Bezzel im oberfränkischen Kulmbach. Dort vereinen sich der Rote Main und der Weiße Main am Mainzusammenfluss.

