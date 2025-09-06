Gesellschaft

Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger: Der Main

Die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, begeben sich wieder auf Entdeckungstour. Im gemeinsamen Wohnmobil sind sie an den sechs längsten bayerischen Flüssen unterwegs – an der Isar, dem Inn, der Donau, dem Main, dem Lech und der Altmühl. In dieser Folge entlang des Mains beginnen sie ihre Reise im unterfränkischen Aschaffenburg. Zusammen mit den Wasserschutzpolizisten Andreas Grimm und Manuel Fröhlich kontrollieren sie einen Binnenschiffer auf dem Main und lernen von Julian Ziegler und seinen Schwestern Lena und Laura, was es heißt, am Main ein Weingut zu führen.

Datum: 30.08.2025