Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger: Der Inn
Die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, begeben sich wieder auf Entdeckungstour entlang der längsten Flüsse Bayerns. Diese Folge führt sie an den Inn und beginnt im oberbayerischen Kiefersfelden. Die beiden Freunde überqueren mit einer Gierseilfähre, die von der Strömung angetrieben wird, den Fluss und setzen ins österreichische Ebbs über.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 13.09.2025
- 13:20 - 14:05 Uhr
Die beiden Freunde überqueren mit einer Gierseilfähre, die von der Strömung angetrieben wird, den Fluss und setzen ins österreichische Ebbs über. Mit Melanie Müller, Egidius Schulz und Anton Huber vom Kreisfischereiverein Rosenheim setzen sie Nasen, eine vom Aussterben bedrohte Fischart, im Inn aus.
In Burghausen, kurz vor der Mündung der Salzach in den Inn, erfahren sie von der Sängerin Johanna Hammerl und ihrem Vater, dem Trompeter Martin Hammerl, dass Burghausen der Ruf einer Musikstadt vorauseilt.
In Passau schließlich lernen sie von Valentin Stroh, Christoph Helm und Miguel Zehnter, wie sich auf kleinstem Raum und unter größtmöglicher Ressourcenschonung Microgreens züchten lassen – das sind Keimlinge verschiedener Pflanzen, die wegen ihres hohen Vitamingehalts als Superfood gelten.