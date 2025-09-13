Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger: Der Inn
Zwei Männer auf einem Holzboot sitzend, daneben der stehende Fährmann

Gesellschaft

Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger: Der Inn

Die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, begeben sich wieder auf Entdeckungstour entlang der längsten Flüsse Bayerns. Diese Folge führt sie an den Inn und beginnt im oberbayerischen Kiefersfelden. Die beiden Freunde überqueren mit einer Gierseilfähre, die von der Strömung angetrieben wird, den Fluss und setzen ins österreichische Ebbs über.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.09.2025
13:20 - 14:05 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Die beiden Freunde überqueren mit einer Gierseilfähre, die von der Strömung angetrieben wird, den Fluss und setzen ins österreichische Ebbs über. Mit Melanie Müller, Egidius Schulz und Anton Huber vom Kreisfischereiverein Rosenheim setzen sie Nasen, eine vom Aussterben bedrohte Fischart, im Inn aus.

In Burghausen, kurz vor der Mündung der Salzach in den Inn, erfahren sie von der Sängerin Johanna Hammerl und ihrem Vater, dem Trompeter Martin Hammerl, dass Burghausen der Ruf einer Musikstadt vorauseilt.

In Passau schließlich lernen sie von Valentin Stroh, Christoph Helm und Miguel Zehnter, wie sich auf kleinstem Raum und unter größtmöglicher Ressourcenschonung Microgreens züchten lassen – das sind Keimlinge verschiedener Pflanzen, die wegen ihres hohen Vitamingehalts als Superfood gelten.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.