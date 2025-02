Der Film von Laura Kaehr taucht in den Mikrokosmos des grossen Opernbetriebs ein. Er wirft einen intimen und engagierten Blick auf die Zürcher Primaballerina Giulia Tonelli. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere wird sie schwanger und setzt mehrere Monate aus. Die Kamera begleitet sie zurück in die Proberäume. Es ist ein harter Weg zurück ins Rampenlicht, denn ihr Körper hat sich durch die Schwangerschaft verändert. Zu Hause wartet ihr Sohn Jacopo, der seine kindlichen Bedürfnisse an die Mutter stellt. «Becoming Giulia» gewann den Publikumspreis des Zürcher Filmfestivals und war an den Solothurner Filmtagen in der Sektion Panorama vertreten.