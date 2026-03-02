Gesellschaft
Bauruine statt Luxusresort
Eine Reportage über Luxusresorts, Baustopps und die Angst vor Geisterdörfern in Österreichs schönsten Regionen.
An den schönsten Orten Österreichs sind in den vergangenen Jahren unzählige Chaletdörfer und Apartmentresorts aus dem Boden geschossen.
Immobilien galten als sichere Wertanlage - und Österreich war bei heimischen wie internationalen Investoren begehrt. Im Bild oben die Großbaustelle des Luxusresorts Kitzbühel Alps in Pass Thurn. Seit Monaten stehen die Bautätigkeiten still.
In manchen Alpentälern und an beliebten Seen leben heute bereits mehr Zweitwohnsitzbesitzer als Einheimische.
Viele Menschen wollten diese Entwicklung nicht länger hinnehmen.
Quer durchs Land regte sich Widerstand gegen immer neue Luxusprojekte, Protestbewegungen entstanden, einige Bundesländer verschärften ihre Gesetze.
Eine Dokumentation von Nora Zoglauer