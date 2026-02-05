Gesellschaft
Außer Kontrolle - Haben wir die KI noch im Griff?
Künstliche Intelligenz verändert die Welt rasend schnell. Und in vielen Bereichen unberechenbar. Trotzdem hält sie Einzug in fast allen Lebenssituationen.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 11.03.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
Die Dokumentation "Außer Kontrolle - haben wir die KI noch im Griff?" zeigt, wie tief KI bereits in unser Leben eingreift: Menschen verlieben sich in KI Partner, Roboter übernehmen Management-Entscheidungen und militärische Systeme agieren autonom.
Forscher berichten von KI Lösungen, die funktionieren, aber nicht mehr verstanden werden. Gleichzeitig warnen internationale Experten vor einem Kontrollverlust, während Wirtschaftsführer KI als Rettung aus der Krise feiern. Die Dokumentation beleuchtet die Widersprüche, Risiken und Chancen der neuen Technologie. Und stellt die entscheidende Frage: Wer bestimmt künftig die Spielregeln, wir oder die Maschinen?
Ein Doku-Magazin über Macht, Moral und die Zukunft der Menschheit im Zeitalter der künstlichen Intelligenz.
Moderation: Philipp Maschl