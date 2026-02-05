Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine extreme Nahaufnahme eines menschlichen Auges. Das Auge ist klar und detailliert zu erkennen, mit einer bemerkenswerten Iris und gut sichtbaren Wimpern. Um das Auge herum sind digitale, abstrakte Grafiken in Blau- und Grüntönen dargestellt, die kreisförmige Muster und Linien bilden, was den Eindruck von Technologie und digitalen Daten vermittelt. Der Hintergrund ist in einem dunklen Farbton gehalten, wodurch das Auge und die grafischen Elemente hervorstechen. Es vermittelt eine futuristische Atmosphäre und thematisiert den Einfluss von künstlicher Intelligenz.

Gesellschaft

Außer Kontrolle - Haben wir die KI noch im Griff?

Künstliche Intelligenz verändert die Welt rasend schnell. Und in vielen Bereichen unberechenbar. Trotzdem hält sie Einzug in fast allen Lebenssituationen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.03.2026
20:15 - 21:00 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Die Dokumentation "Außer Kontrolle - haben wir die KI noch im Griff?" zeigt, wie tief KI bereits in unser Leben eingreift: Menschen verlieben sich in KI Partner, Roboter übernehmen Management-Entscheidungen und militärische Systeme agieren autonom.

Forscher berichten von KI Lösungen, die funktionieren, aber nicht mehr verstanden werden. Gleichzeitig warnen internationale Experten vor einem Kontrollverlust, während Wirtschaftsführer KI als Rettung aus der Krise feiern. Die Dokumentation beleuchtet die Widersprüche, Risiken und Chancen der neuen Technologie. Und stellt die entscheidende Frage: Wer bestimmt künftig die Spielregeln, wir oder die Maschinen?

Ein Doku-Magazin über Macht, Moral und die Zukunft der Menschheit im Zeitalter der künstlichen Intelligenz.

Moderation: Philipp Maschl

