Gesellschaft
Auf der Gotthard-Baustelle – Knochenjob im Tunnel
Sprengen, baggern, fräsen – auf der Gotthard-Baustelle in Göschenen UR erlebt Mona Vetsch den harten Alltag der Mineure. Unter teils extremen Bedingungen schuften sie tagein, tagaus im Tunnel der zweiten Röhre – fern von ihren Familien.
- 26.11.2025
- 21:05 - 22:00 Uhr
«Dann rufst du Sprengung und zündest!» Mineur Franz Gössnitzer führt Mona Vetsch in den Sprengvortrieb ein. Die 100 Kilogramm schwere, explosive Ladung lassen sie bis ins Mark erzittern.
In der sogenannten «Störzone», vier Kilometer tief im Berg, kämpft Polier Robin Lora gegen das ständig wechselnde Gestein. Zentimeter für Zentimeter. Baustellenchef Markus Keller ist froh, wenn endlich die Tunnelbohrmaschine in Betrieb genommen werden kann.
Sechs Monate lang hat Mona Vetsch die Tunnelarbeiter begleitet. Im ersten auf 50 Minuten verlängerten «Mona mittendrin» am Donnerstagabend taucht Mona noch tiefer in die Lebenswelt der Protagonistinnen und Protagonisten ein.