Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Auf den Hund gekommen - der Vorarlberger zweitliebstes Haustier
Das Bild zeigt eine Frau, die einen kleinen, dunkel gestromten Hund in ihren Händen hält. Der Hund ist aufrecht, und die Frau schaut ihn liebevoll an, während sie ihn an den Seiten festhält. Die Frau hat lange, blonde Haare und trägt einen schwarzen, langärmligen Pullover. Im Hintergrund sind grüne Sträucher zu sehen, die eine natürliche Umgebung schaffen. Das Licht der Szene wirkt hell und freundlich, was eine positive Atmosphäre vermittelt.

Gesellschaft

Auf den Hund gekommen - der Vorarlberger zweitliebstes Haustier

Laut Statistik Austria lebt in jedem zehnten Vorarlberger Haushalt mindestens ein Hund - Tendenz steigend.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.03.2026
11:55 - 12:20 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Für die meisten Menschen in diesen Haushalten ist die Fellnase ein Familienmitglied, bei manchen ist die Tierliebe besonders ausgeprägt und sie haben ihr ganzes Leben um die Vierbeiner ausgerichtet.

Das Bild zeigt einen Hund, der eine braune Fellfarbe mit weißen Abzeichen hat. Der Hund hat eine freundliche Mimik, mit leicht geöffnetem Maul, was einen entspannten Eindruck vermittelt. Die Augen des Hundes sind auffällig blau. Im Hintergrund sind verschwommen weitere Hunde zu erkennen, die ebenfalls liegen. Die Umgebung scheint natürlich zu sein, möglicherweise eine Landschaft oder ein Freigelände, das nicht genau zu erkennen ist. Das Bild vermittelt eine Atmosphäre der Ruhe und des Zusammenlebens von Hunden.
Treuer Begleiter und auch Assistenzhund
Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Astrid Brun begleitet eine Züchterin, die die Rückzucht von Qualzucht praktiziert. Weiters zu sehen ist ein Hundetrainer, der seit Jahrzehnten schon tausenden Hunden und ihren Herrchen und Frauchen weitergeholfen hat - auch nach einem massiven Beißvorfall.

Das Filmteam hat auch eine Frau besucht, die bei Tag und Nacht, Wind und Wetter ausrückt, wenn ein Hund ausreißt. Und schließlich wird ein Mann vorgestellt, der schwerkranke Menschen mit seinen Hunden begleitet und ihnen so neue Kraft und Hoffnung gibt.

Ein Film von Astrid Brun.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.