Auf den Hund gekommen - der Vorarlberger zweitliebstes Haustier

Treuer Begleiter und auch Assistenzhund

Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Astrid Brun begleitet eine Züchterin, die die Rückzucht von Qualzucht praktiziert. Weiters zu sehen ist ein Hundetrainer, der seit Jahrzehnten schon tausenden Hunden und ihren Herrchen und Frauchen weitergeholfen hat - auch nach einem massiven Beißvorfall.



Das Filmteam hat auch eine Frau besucht, die bei Tag und Nacht, Wind und Wetter ausrückt, wenn ein Hund ausreißt. Und schließlich wird ein Mann vorgestellt, der schwerkranke Menschen mit seinen Hunden begleitet und ihnen so neue Kraft und Hoffnung gibt.



Ein Film von Astrid Brun.