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Das Bild zeigt einen klassischen Mercedes-Benz 300SL „Flügeltürer“, der auf einer kurvenreichen Landstraße fährt. Das Auto hat eine auffällige silberne Farbgebung und charakteristische Flügeltüren, die nach oben aufklappen. Im Hintergrund verläuft ein stiller Fluss, umgeben von einem bewaldeten Ufer mit grünen Hügeln. Die Sonne scheint auf die Szenerie und es ist ein klarer, blauer Himmel zu sehen. Auf der Straße neben dem Auto befindet sich eine kleine Leitplanke sowie ein Straßenschild. Das Bild vermittelt eine Atmosphäre von Freiheit und Nostalgie, passend zu den Ausfahrten von Oldtimer-Liebhabern, die in der Beschreibung erwähnt werden.

Gesellschaft

Alte Liebe rostet nicht - Oldtimer-Liebe

Wenn Silvia O. ihr Käfer-Cabrio aus der Garage holt, dann wird für die Ausfahrt das Fahrzeug nicht nur geputzt, sondern auch eine frische Blume in die serienmäßig verbaute Vase gesteckt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.09.2026
11:55 - 12:20 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Diese Blumenvase wurde in den 1950er und -60er Jahren als ein Symbol für Individualität und Lebensfreude verstanden wurde.

Das Bild zeigt eine belebte Straßenszene während eines Oldtimertreffens. Im Vordergrund steht ein teal-farbenes Austin Healey 3000 MK II Cabrio aus dem Jahr 1961. Das Auto hat runde Scheinwerfer und eine markante Kühlergrillgestaltung. Auf der Straße ist ein rotes klassisches Fahrzeug, möglicherweise ein Sportwagen, teilweise sichtbar. Im Hintergrund sind viele Menschen zu sehen, die das Event beobachten. Einige Personen stehen auf einem Gehweg, während andere sich zu einem Geländer hinunterlehnen. Die Umgebung hat eine entspannte, festliche Atmosphäre. Die Veranstaltungsdetails deuten darauf hin, dass dies während einer Oldtimer-Rallye oder -Ausfahrt stattfindet. Die auf dem Asphalt verlegten Steine sind gut erkennbar und verleihen der Szenerie zusätzlichen Charme.
Günter Holleis und Markus Meindl im Austin Healey 3000 MK II, Baujahr 1961
Quelle: Landesstudio Oberösterreich

Nachdem viele Oldtimer-Liebhaber, wie Christian S., den Winter zum "Schrauben" nützen, beginnen mit den ersten sonnigen Wochenenden im ganzen Land die Ausfahrten mit den Lieblingen aus Blech. Obwohl ihre Technik im Vergleich zu modernen Fahrzeugen unvollkommen scheint, sehen Liebhaber über diese Schwächen hinweg und geben sich ihrer Leidenschaft für unverwechselbare Formen vergangener Tage hin.

Zu den Höhepunkten dieses "mobilen Museums" zählen die "Mühlviertel-Classic" oder die "Ennstal-Classic". Immerhin eine Million Österreicherinnen und Österreicher interessieren sich laut einer Studie von 2022 für historische Fahrzeuge, fast 100.000 Menschen besitzen zumindest ein historisches Motorrad oder einen PKW.

Ein Film von Wolfgang Marecek.

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