Alte Liebe rostet nicht - Oldtimer-Liebe

Günter Holleis und Markus Meindl im Austin Healey 3000 MK II, Baujahr 1961

Quelle: Landesstudio Oberösterreich

Nachdem viele Oldtimer-Liebhaber, wie Christian S., den Winter zum "Schrauben" nützen, beginnen mit den ersten sonnigen Wochenenden im ganzen Land die Ausfahrten mit den Lieblingen aus Blech. Obwohl ihre Technik im Vergleich zu modernen Fahrzeugen unvollkommen scheint, sehen Liebhaber über diese Schwächen hinweg und geben sich ihrer Leidenschaft für unverwechselbare Formen vergangener Tage hin.



Zu den Höhepunkten dieses "mobilen Museums" zählen die "Mühlviertel-Classic" oder die "Ennstal-Classic". Immerhin eine Million Österreicherinnen und Österreicher interessieren sich laut einer Studie von 2022 für historische Fahrzeuge, fast 100.000 Menschen besitzen zumindest ein historisches Motorrad oder einen PKW.



Ein Film von Wolfgang Marecek.