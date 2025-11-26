Gesellschaft
Allein im Meer – Leben auf den Färöern
18 Inseln, besiedelt von Wikingern im 9. Jahrhundert, mitten im Nirgendwo zwischen Island, Schottland und Norwegen. Das sind die Färöer, ein autonomer Bestandteil des Königreiches Dänemark.
- 26.11.2025
- 14:30 - 15:15 Uhr
Helena, Magni, Aron und Miriam, vier der etwa 53.000 Färöer, erzählen wie lebt man dort, wo es scheinbar nichts gibt – und warum? Die Färöer sind heute von einem weitgehend geschlossenen System zum Teil einer global vernetzten Welt geworden.
Sie importieren, was sie brauchen, sie exportieren was sie haben: Fisch. 95 Prozent der Exporte kommen aus der Fischindustrie.