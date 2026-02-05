Hauptnavigation

Achtung Fälscher! Auf der Spur von Ausweis-Betrügern

Identitätsdiebstahl – ein Albtraum, der für Kathrin bittere Realität wurde. Betrüger machen in ihrem Namen im Internet Betrugsgeschäfte. Immer wieder stehen geprellte Käufer vor ihrer Haustür.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.03.2026
22:55 - 23:45 Uhr

Jetzt will sie sich wehren und die Betrüger dingfest machen. Dagegen erlebt ein Autohändler einen Schock: Ein Kunde legt ihm einen gefälschten Ausweis als Pfand vor und kehrt nicht mehr von einer Probefahrt mit einem Luxuswagen zurück. Schaden: rund 50.000 Euro.

Die Polizei ist oft machtlos gegen die Verbrecherbanden aus dem Ausland – es sei denn, die internationale Zusammenarbeit funktioniert. So konnte eine Fälscherwerkstatt in Litauen ausgehoben werden. Rolf Fauser, einer der renommiertesten Experten in Sachen Dokumentenfälschungen in Deutschland, ist noch immer beeindruckt von der Fälschungskunst dieser Werkstatt.

