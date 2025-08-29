Abschied vom geliebten Tier

Sie lebt auf einem Bauernhof in Unterfranken mit Pferden, Hunden, Katzen, Hühnern, Enten und Schafen. Die "Villa Abendsonne" ist ein Hospiz und Lebenshof für alte, kranke und gehandicapte Tiere. Nina will ihnen noch schöne Lebenstage ermöglichen. Auch Enya wohnt dort, eine 33 Jahre alte weiße Stute, die sich trotz altersbedingter Wehwehchen ihres Lebens freut – "Queen Mum" nennt Nina sie liebevoll. Kürzlich zog Oliver ein - "das ist mein Hunde-Opi, der sein Leben in Italien an der Kette verbrachte und den keiner mehr haben wollte, so alt und krank wie er ist. Er hat einfach mein Herz berührt", sagt Nina.