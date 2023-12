30 Jahre Fairtrade - Ein Gütesiegel und seine Grenzen

Transport der kostbaren Ernte auf traditionelle Weise.

Quelle: ORF/Fairtrade Österreich/doux.

Sie begleitet den Salzburger Kaffeeeinkäufer Franz Denk, der vor über 30 Jahren den ersten fair gehandelten Kaffee von Guatemala nach Österreich und Deutschland exportierte, zu jenen Bauern, mit denen alles begonnen hat. "Der Preis, den wir für den Kaffee bekommen, ist immer noch sehr gering, aber wir können heute ein gutes Leben führen, weil wir nicht mehr nur vom Kaffee abhängig sind", erzählt Miriam Alvarez, Leiterin der ersten Fairtrade-Kooperative.



Durch die Prämienzahlungen, die sie von Fairtrade bekommen, konnten sie in Infrastruktur investieren und die Landwirtschaft auf professionellere Beine stellen - heute sind sie nicht mehr nur Bauern, sondern UnternehmerInnen. Doch nicht alle profitieren gleichermaßen von Fairtrade. In Ruanda etwa liegt der Verdienst von Arbeiterinnen, die den Fairtrade-Kaffee schälen und trocknen, immer noch weit unter der Armutsgrenze. In Guatemala ist besonders in der Kaffeelandwirtschaft Kinderarbeit ein großes Problem (Bild ganz oben), das trotz Fairtrade in den letzten Jahren noch gestiegen ist.