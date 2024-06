Panorama - Tier und Wir vom 27. Juni 2024

Gerade dann, wenn es sich um ihre Hinterlassenschaften handelt. Denn sie dürfen ja nicht überall, wo sie müssen, wobei sie ja doch meist dort wollen, wo sie nicht sollen. Der Tritt ins Glück ist also garantiert und erhitzte schon 1972 die Gemüter.



Ist die Liebe noch so groß, irgendwann ist der Abschied vom geliebten Haustier unausweichlich. Während es heutzutage viele unterschiedliche Angebote der Tierbestattung gibt, so war das 1977 noch ganz anders - und auch rein rechtlich in den meisten österreichischen Bundesländern nicht möglich. Damals holte der Wasenmeister die Tierkörper ab und führte sie der Verwertung zu. Kein Wunder, dass unter den Tierfreunden der Ruf nach individuellen Bestattungsmöglichkeiten laut wurde.



Zum Abschluss kommen in einem "Panorama"-Beitrag aus dem Jahr 1980 noch einige Reptilienfreunde zu Wort. Neben Schlangen, Leguanen und Spinnen fanden sogar Alligatoren und Krokodile ihre Liebhaber in Österreichs Wohnungen. Da wurde artgerechte Tierhaltung von manchen Menschen noch sehr speziell interpretiert.