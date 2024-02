Panorama - Nachhaltig leben vom 21. März 2024

Im steirischen Judenburg hat in den 1970er-Jahren die Feuerwehr eine Altpapiersammelaktion organisiert - aber nur einmal pro Monat. Wie sich nun Altpapier und gebrauchte Kartonagen wiederverwerten lassen, verrät ein Beitrag aus der "Austria Wochenschau" 1967. Britische Schülerinnen und Schüler basteln aus Pappdeckel Möbelstücke für ihre Klassenzimmer.



Bereits 1978 haben sich die Publikumslieblinge Erwin Steinhauer und Lukas Resetarits als "Kabarett Keif" in ihrem Sketch "Konsumier, so ich dir" Gedanken zu Recycling und Wiederverwertung gemacht. Was tut man eigentlich mit einem alten Auto, das nicht mehr fahrtüchtig ist? In "Welt der Jugend" erzählt 1959 ein Auto von seinen letzten Lebenstagen.



Das Sammeln von Altkleidern und Alttextilien hat sich in Österreich erst in den 1980er-Jahren etabliert. Im Flüchtlingslager Traiskirchen machte man aus der Not eine Tugend, wie ein Beitrag in "Niederösterreich-Heute" 1995 zeigt.



Flohmärkte, ein wahres Epizentrum für Wiederverwendung und Wiederverwertung von Waren aller Art, erfreuen sich seit Jahrzehnten größter Beliebtheit. "Österreich-Bild" hat 1976 den Andrämarkt in Graz besucht.



Auch Spielzeug hat ein zweites Leben: Den Abschluss der Sendung macht ein Bericht über einen Puppendoktor aus dem burgenländischen Marz.