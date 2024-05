Panorama - Im Verkehr vom 30. Mai 2024

Die Sendung "Teleobjektiv" hat sich 1974 unter den baustellengeplagten Wienerinnen und Wienern umgehört. In den 1980er-Jahren wurden in Wien die ersten Radwege gebaut - sehr zur Freude der Radler, aber nicht immer zur Freude der Passanten. Das Verständnis füreinander war auch schon 1988 begrenzt, wie eine Reportage der Sendung "WIR" gezeigt hat.



In einer Folge der Sendung "Versteckte Kamera" haben im Jahr 1984 Kunden einer Tankstelle nicht schlecht gestaunt, als der Tankwart ihnen nur eine Minimalmenge von drei Litern ausgab - wegen einer angeblich gesetzlich vorgeschriebenen Benzinrationierung. Dass das Ganze ein Schmäh war und mit versteckter Kamera gefilmt wurde, haben die enervierten Autofahrer erst später erfahren.



Zu Ferienbeginn wollen viele zur gleichen Zeit so schnell wie möglich mit dem eigenen Pkw in den Urlaub fahren. Stundenlanges Schrittfahren oder kompletter Stillstand auf der Autobahn gehören daher alljährlich bei vielen Autofahrern zum Ferienbeginn dazu. Barbara Seebauer hat sich 1987 für die Sendung "Inlandsreport" an einem Wochenende im Juli auf einen Abschnitt der West-Autobahn begeben. Gefahren ist da schon lange nichts mehr.