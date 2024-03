Panorama - Im Prater blüh'n wieder die Bäume vom 4. April 2024

Dann geht es in den Wurstelprater. Dieser Bereich ist wohl der berühmteste und schillerndste des Praters. Eine "Panorama"-Sendung aus dem Jahr 1972 zeigt seine Attraktionen und Fahrgeschäfte - seit jeher beliebt bei Jung und Alt. Zahlreiche Praterdynastien haben den Wurstelprater zu dem gemacht, was er heute ist. Das Oberhaupt einer dieser Dynastien gibt Einblick in eine Familiengeschichte, wie sie wohl nur der Prater schreiben kann.



Der größte Teil des Areals gehört jedoch der Natur. Auf der Grafenwiese entstand 1979 für wenige Wochen ein Ökodorf. Was damals darunter verstanden wurde, erkundete ein "Österreich-Bild".



Einst war es üblich, den Prater hoch zu Ross oder per Fiaker zu erkunden. Der Klang der Hufe ist auch heute noch zu hören, aber es gibt noch ein anderes Mittel zur Fortbewegung: die Liliput-Bahn, besonders beliebt bei Kindern, wie ein "Fenstergucker" aus dem Jahr 1966 zeigt.



Das Riesenrad ist nicht nur das Wahrzeichen Wiens, sondern auch des Wurstelpraters. Erbaut wurde es 1897. Dass es heute noch immer so gut in Schuss ist, dafür sind Jahrzehnte bester Pflege verantwortlich. "Welt der Jugend" hat 1962 die Instandhaltung in schwindelnder Höhe begleitet.