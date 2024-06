Panorama - Hoch hinaus! vom 4. Juli 2024

In Kärnten verbrachten 1974 drei Männer ihre Freizeit ebenfalls in luftiger Höhe, indem sie die Gesetze der Schwerkraft als Amateur-Artisten überwanden und so den Nervenkitzel auskosten konnten.



Schwindelfreiheit und Geschicklichkeit gehören auch für all jene ganz oben auf die Liste der Qualifikationen, für deren Beruf die Höhe ein wesentlicher Bestandteil ist. So will zum Beispiel das Riesenrad regelmäßig gewartet werden, und auch Hochhäuser sollten stets einen klaren Ausblick bieten können. Wie das in den frühen 1960er-Jahren vonstattenging, zeigen zwei Beiträge aus "Welt der Jugend". Und wem das immer noch nicht hoch genug ist, dem bietet sich das "Sonnblick Observatorium" auf 3106 Metern Seehöhe in den Hohen Tauern als Arbeitsplatz an. Weitblick garantiert!