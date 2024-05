Panorama - Einfach essen vom 13. Juni 2024

Um den vitaminreichen Kohl werbewirksam anzupreisen, haben die Wiener Gärtnerbetriebe in den 1980er-Jahren einen sogenannten Kohltag veranstaltet: Heiße, schmackhafte und vor allem gesunde Kohlsuppe wurde gratis an die Bevölkerung verteilt.



Weil bekanntlich die Suppe das Wichtigste beim Mittagessen ist, hat Bruno Ahorner in den 1990er-Jahren im oberösterreichischen Wels eine Suppenstube betrieben. Das Team von "Oberösterreich heute" hat ihm in die dampfenden Suppentöpfe geschaut.



In der Sendung "Kochstammtisch im Prominentenbeisl" aus dem Jahr 1975 hat das damals noch schüchterne Sport-As Franz Klammer seine geliebten Kärntner Kasnudeln gekocht. ORF-Moderator Peter Nidetzky, Fernsehkoch Helmuth Misak und Schauspieler Georg Thomalla kommentierten seine spezielle Zubereitung.



Als Hauptspeise wird ein Ausschnitt aus der Sendung "Wiener Küche" aus dem Jahr 1987 kredenzt: Kabarettist Otto Grünmandl bestellt Tapfelspitz und "studienhalber noch ein kleines echtes Wiener Schnitzerl", während Publikumsliebling Hilde Sochor eine zweifelhafte Diät hält. Für die Sendung "Teletest" haben sich 1974 ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch selbst gemachte Germknödel gekostet und sie mit der Tiefkühlware aus dem Supermarkt verglichen. Zum vermeintlich "süßen" Abschluss gibt's ein Schnitzeleis.