Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Mein anderes China
  4. Mein anderes China: Wahrsagerei und wohin sie mich führt

Gesellschaft

Mein anderes China: Wahrsagerei und wohin sie mich führt

China-Korrespondent Pascal Nufer taucht ein in die Welt der Wahrsagerei. Auf diese „asiatische“ Weise sucht er Rat für seine persönliche Zukunft und erforscht die spirituellen Seiten des Landes.

Produktionsland und -jahr:
Datum:

Mehr

China Backstage: Fans am Strawberry Rockfestival in Xiamen

Mein anderes China

Mehr zum Thema

T-hintergrund spannende dokureihe

Spannende Doku-Reihen

Der Film ist Teil einer vierteiligen Reihe. Pascal Nufer versucht neue, erfreuliche Seiten an China zu entdecken.

Fünf Jahre als Journalist in einem totalitären Überwachungsstaat können interessant, aber auch zermürbend sein. Nun möchte er sich mit dem Land versöhnen.

Fünf Jahre lebte Pascal Nufer mit seiner Familie in Shanghai. Nun heißt es: „Zurück in die Schweiz“. Was bedeutet diese Umstellung für die Familie und wie geht es für ihn beruflich weiter? All das steht noch in den Sternen. Für viele Chinesen wäre klar, was sie in so einer Situation tun würden: sie gehen zum Wahrsager. In vielen Ländern Asiens ist das ganz alltäglich. Aber Pascal Nufer stand dem bisher immer skeptisch gegenüber. Doch jetzt scheint ihm der perfekte Moment zu sein, um sich auf solch ein persönliches Abenteuer einzulassen.

Seine Suche nach Rat führt ihn von Shanghai, über Taiwan nach Hongkong und Macao zu Wahrsagern, Tempeln und einer Wassergöttin. Kann ihm diese interessante und skurrile Reise helfen, beruhigter in die Zukunft zu blicken? Und kann sie ihm neue, positive Seiten des Riesenreiches eröffnen?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.