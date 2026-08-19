Gesellschaft
Mein anderes China: Wahrsagerei und wohin sie mich führt
China-Korrespondent Pascal Nufer taucht ein in die Welt der Wahrsagerei. Auf diese „asiatische“ Weise sucht er Rat für seine persönliche Zukunft und erforscht die spirituellen Seiten des Landes.
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Der Film ist Teil einer vierteiligen Reihe. Pascal Nufer versucht neue, erfreuliche Seiten an China zu entdecken.
Fünf Jahre als Journalist in einem totalitären Überwachungsstaat können interessant, aber auch zermürbend sein. Nun möchte er sich mit dem Land versöhnen.
Fünf Jahre lebte Pascal Nufer mit seiner Familie in Shanghai. Nun heißt es: „Zurück in die Schweiz“. Was bedeutet diese Umstellung für die Familie und wie geht es für ihn beruflich weiter? All das steht noch in den Sternen. Für viele Chinesen wäre klar, was sie in so einer Situation tun würden: sie gehen zum Wahrsager. In vielen Ländern Asiens ist das ganz alltäglich. Aber Pascal Nufer stand dem bisher immer skeptisch gegenüber. Doch jetzt scheint ihm der perfekte Moment zu sein, um sich auf solch ein persönliches Abenteuer einzulassen.
Seine Suche nach Rat führt ihn von Shanghai, über Taiwan nach Hongkong und Macao zu Wahrsagern, Tempeln und einer Wassergöttin. Kann ihm diese interessante und skurrile Reise helfen, beruhigter in die Zukunft zu blicken? Und kann sie ihm neue, positive Seiten des Riesenreiches eröffnen?