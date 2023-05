Textilmüll - Der Kampf gegen Wegwerfmode

Film von Tanja Dammertz



Sammler und Sortierer schlagen Alarm, da billige Kleidung oft von schlechter Qualität ist - Wiederverwendung ausgeschlossen. Auch das Recycling der Stoffe ist schwierig, da viele Kleidungsstücke nicht aus einem einzigen Material bestehen, sondern Gemische sind.



Schätzungen zufolge kaufen die Deutschen im Durchschnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr, jedes fünfte wird aber so gut wie nie getragen. Fast Fashion ist ein globales Problem: Das Bild von riesigen Kleiderbergen in der Atacama-Wüste in Chile ging 2021 um die Welt. Die Kleidung, meist aus Polyester, wurde verbrannt und hinterließ giftige Dämpfe. "Der Textilmüll wird aus dem Globalen Norden in den Globalen Süden exportiert. So entledigen sich die Fast-Fashion-Konzerne eines schwerwiegenden Müllproblems", kritisiert Viola Wohlgemuth, Expertin für Ressourcenschutz bei Greenpeace.