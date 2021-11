Südtirols Apfelrebellen

Seit Jahren weichen die Obstgenossenschaften der Forderung nach Veröffentlichung der Spritzzahlen aus. Beim Ausweichen bleibt es jedoch nicht, auch der Klageweg ist ein vielfach genutztes Instrument, Kritiker in die Schranken zu weisen. Ulrich Veith, der Bürgermeister von Mals, bekam das zu spüren. Karl Bär vom Umweltinstitut München steht wegen übler Nachrede und Markenschutzverletzung in Bozen vor Gericht. Mehr als 1370 Apfelbauern haben Klage gegen ihn eingereicht.



Das Ganze könnte aber noch zum Bumerang für die Apfelbranche werden. Durch den Prozess bekommt Bär nämlich offiziell Einsicht in die sogenannten Spritzhefte - Tagebücher über den Einsatz von Pestiziden, die die Justiz bei Bauern beschlagnahmt hat. In diesen Dokumenten sei, erklärt uns der Umweltaktivist, "aufs Gramm genau, auf Flurnummern genau, tagesgenau aufgeschrieben, was im Jahr 2017 die Leute, die mich angezeigt haben, an Pestiziden eingesetzt haben".