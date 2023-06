Und die deutsche Rüstungsindustrie steht vor weiteren Herausforderungen: Viele der neuen Waffen der Bundeswehr sind für die Landesverteidigung nicht optimiert. Milliardenteure Fregatten beispielsweise wurden für den Einsatz in Übersee konzipiert. Auch der Schützenpanzer "Puma" wurde mehr für Auslandseinsätze geplant. Jetzt muss die Rüstungsindustrie umdenken.



Schafft es die deutsche Rüstungsindustrie, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen? Oder gehen die Aufträge am Ende an andere Länder?



Die "makro"-Dokumentation "Rüstungsboom - Bomben, Panzer und Probleme" bietet Einblicke in eine Branche, die lange nicht im Brennpunkt des öffentlichen Interesses stand.