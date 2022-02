Marco Wolski macht sich mit ein paar Mustern auf nach Rumänien. Dort, am Stadtrand von Bukarest sitzt Faramarz Madalo, ein Unternehmer, der Ware aus Deutschland über seine acht Billigläden verkauft. Er würde Wolski die Ware abnehmen - wenn der Preis stimmt. Es wird gefeilscht. Wolski will 1,99 Euro pro Artikel, sein Geschäftspartner bietet 1,30. Am Ende werden es 1,65.



Was in Deutschland nicht mehr geht, findet hier ein zweites Leben.