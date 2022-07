Der P&R-Container-Skandal

Ein Film von Sophie Hafner



P&R verkauft Frachtcontainer an Anleger, vermietet sie und kauft sie wieder zurück. Das bringt eine gute und dabei seriöse Rendite für die Kunden. Vier Jahrzehnte lang ist die Firma erfolgreich. Doch 2018 gerät das Unternehmen ins Schlingern.



Nachprüfungen ergeben: Eine Million, der an Anleger verkauften Container existieren gar nicht. P&R geht in die Insolvenz. Viele der Geschädigten haben alles verloren, einige ihre gesamte Altersvorsorge. Wer trägt in diesem Fall die Verantwortung auf dem deutschen Kapitalmarkt? Und wie kann ein solcher Skandal zukünftig verhindert werden?



Geschädigte, Experten, der Investigativ-Journalist Stefan Loipfinger und der ehemalige P&R-Head of Marketing, Hajo Maier, äußern sich in der MAKRO-Dokumentation.