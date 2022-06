Parfüm - Der große Duftraub?

Im Innovationszentrum von Givaudan, dem weltgrößten Duftstoffhersteller mit Sitz in der Schweiz, stellt die Chemikerin Corinne Baumgartner künstliche Riechstoffe her. Maiglöckchen, Wildrose und Lavendel sind kein Problem für Chemiker. Doch ausgerechnet einige der gefährdeten Pflanzen wie Vetiver oder Adlerholz lassen sich nicht künstlich herstellen:



"Wenn wir den Duft von Vetiver analysieren, dann finden wir eine riesige Menge an Duftkomponenten, die da zusammenkommen." Und sehr oft hätten gerade jene Moleküle eine große Wirkung, die nur in sehr geringen Mengen vorkommen, beschreibt Baumgartner das Dilemma. "Und diese Moleküle sind es, die es uns so schwer machen, sie 1:1 zu ersetzen."



So arbeiten die Dufthersteller weiter daran, die Düfte von gefährdeten Pflanzen im Labor nachzubauen. Es wäre ein wichtiger Beitrag für den Artenschutz.