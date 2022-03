Auf dem deutschen Online-Dating-Markt sind rund 11 Mio. Singles unterwegs. Prognostiziertes Umsatzvolumen in 2023: 220 Mio. Euro. Wendelin Probst ist Aktienanalyst, der den Dating-Markt seit vielen Jahren beobachtet. Match Group's Tinder sei sehr gefragt, sowie Badoo vom großen Konkurrenten Bumble, zählt Probst die wichtigsten Anbieter auf. "Und dann die Angebote der Parship Group."



Parship wurde 2001 in Hamburg gegründet. Henning Wiechers betreibt in 15 Ländern Vergleichsportale für Single-Börsen, auch in Deutschland. Er kennt den Markt gut. Parship, "das sind die Roten", erzählt er. 2004 kam dann Elitepartner dazu, ebenfalls aus Hamburg: "Die Blauen."



Beide lieferten sich ein Duell in Sachen Online-Liebe. "Irgendwann kam ein Investor aus England und hat beide Unternehmen gekauft und zusammengepackt", so Wiechers. "Und das zusammengepackte Ding ging dann an ProSiebenSat.1, die neben dem Fernsehen auch ein bisschen Internet ausprobieren wollten."