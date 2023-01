Geldanlage: Krieg, Kollaps, Kursverlust

Franziska will sich unabhängig beraten lassen und stößt auf ein undurchsichtiges Dickicht von Beratungsangeboten. Karen findet indes heraus, welchen Preis sie für ein reines Gewissen zahlen muss und fragt sich: Ist das Geschäft mit Waffen in Anbetracht des russischen Angriffskriegs vielleicht plötzlich doch ok?



Und dann ist da die Inflation. Sie zwingt die Notenbanken zu ihrer eigenen Zeitenwende: Nach 40 Jahren rückläufiger Preissteigerungen, geht es plötzlich wieder in die andere Richtung. Folgerichtig ist Franziska, auf der Suche nach Antworten, was die hohe Inflation für ihre eigenen Anlagen bedeutet, bei der historischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank zur Zinswende dabei.