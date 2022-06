Inklusion - wer behindert wen?

In den Förderwerkstätten arbeiten rund 300.000 Menschen. Das Entgelt dort ist so gering, dass Mitarbeitende auf zusätzliche Einnahmen wie Grundsicherung angewiesen sind. Behinderten-Aktivisten kritisieren daher die angebliche "Abzocke" in den Werkstätten.



Die lassen die Angriffe aber nicht auf sich sitzen und verweisen darauf, dass das geringe Entgelt nicht mit einem normalen Arbeitslohn vergleichbar sei, da auch beispielsweise Physiotherapie und Fahrdienste zu den Leistungen gehörten.



Die Politik hat den Handlungsbedarf erkannt. Seit Beginn des Jahres gibt es in den Inklusionsämtern bundesweite Ansprechpartner, die Unternehmen bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung unterstützen. Zudem erarbeitet eine Expertenkommission eine Neuordnung der Entgelte in den Förderwerkstätten.