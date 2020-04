Grünes Kapital

Alle müssen verstehen: Mein Geld hat eine Wirkung auf die Welt. Und ich nehme das sehr ernst. Falko Paetzold

Falko Paetzold war einst Investmentbanker. Heute erforscht er an der Universität Zürich, wie das große Geld den Kampf gegen den Klimawandel aufnehmen könnte. Er erhebt Daten, die kein Forscher zuvor sammeln konnte. In vertraulichen Interviews hat er herausgefunden, dass viele Ultrareiche zwar nachhaltig Geld anlegen wollen, allerdings nicht wissen, wie. Der 36-jährige versucht mit seinen Konzepten, Vermögende auf der ganzen Welt von Investitionen in Klima- und Sozialprojekte zu überzeugen. Seine Studien belegen, dass gerade junge Investoren oft nicht wissen, wie sie ihr Geld am Besten einsetzen. In Workshops wirkt Patzold auf die Reichen ein. Er will, dass sie ihre Kräfte bündeln und noch sehr viel entschlossener nachhaltig investieren.